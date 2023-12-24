شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: هدفنا تلبية احتياجات السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "لا يوجد حرج من أى نوع، البنية التحتية جيدة جدا لا نحتاج أعباء إضافية على كاهل الدولة، ولا توجد مشكلة فى البنية التحتية ولا تشريعية، وبالنسبة للحوافز يجب أن نفرق بين حوافز المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة، ما ينفعش حوافز المنطقة الاقتصادية تكون أقل، وهناك أمور أخرى تتأثر بها الدولة كلها وليست المنطقة فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستطرد: "بنتكلم مع المستثمر، لازم تغير فكرتك فى الاستثمار ماتجيش تقولى عايز تلبيى احتياجات السوق المصري فقط، بحيث يكون فيه جزء محلى وجزء دولى، إيراداتك بالدولار تكفيك"، متابعا: "قدرنا نجيب 97 مشروعا فى سنة ونصف السنة، بـ4.6 مليار دولار، وأستهدف مستثمر بعينه لأن عارف مش أى حد فى هذا الوقت يأتي، إحنا شغالين ومهم جدا استقرار الحوافز، والاستقرار التشريعي مهم جدا".

وقال جمال الدين: "هناك لخبطة فكرية عن المنطقة الاقتصادية وما هو تأثيرها، إحدى المشاكل التي نواجهها أن هناك تفكير خاطىء فيما يخص المنطقة الاقتصادية وعملها، هى جيدة وليست سيئة لكن هى ليست منطقة حرة، وتدفع ضرائب، وهناك مشكلة طاقة ومصانع تحتاج للغاز، لا نقف ونحاول الحل ونبحث مع الحكومة وأى جهة أو المستثمر حلول غير تقليدية، وهناك مؤثرات خارجية كثيرة وتكلفة الأموال".