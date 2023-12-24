شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إعلام الشيوخ: لا صوت يعلو فوق قضية فلسطين.. ومصر نجحت فى نقل الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والاثار والاعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأحد، ملف تقوية الإعلام المصري محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته فى تشكيل وعي المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، وذلك فى حضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

من جانبه، أكد النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ أن الإعلام المصري قام بدور كبير ومحمود فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الموقف المهنى فى قضية غزة بشكل يتوازي ويتناسب مع دور مصر وتاثيرها فى المنطقة العربية.

وقال "مسلم " إن من القضايا الهامة التى برز فيها دور الإعلام المصري هو وجود صوت كبير وقوي للدولة خلال حرب غزة، لافتا إلى إنه لا صوت يعلو فوق صوت غزة الآن، ومصر نجحت فى نقل الصورة كاملة.

وأضاف " مسلم " قائلا: كان هناك صوتا كبيرا لمصر، فلم تهتز فى قضية غزة كما اهتزت من قبل.

وأشار الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلي أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت حراكا منضبطا ومساحة واحدة بين المنافسين الثلاثة والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دعمه كثير من الأحزاب والمصريين، وهو ما أتضح فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، قائلا: كنا أمام انتخابات رئاسية شريفة ونزيهة ومساحة حرة.