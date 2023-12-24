شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية يطالب بتحركات سريعة لتعظيم قيمة الأصول بـ"اقتصادية قناة السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، مطالبا بتحركات سريعة لتعظيم قيمة الأصول وتنمية الموارد بما يتماشى مع جهود تطوير الموانئ وحركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال النائب محمد عزمي: هذه الهيئة هي عمود رئيسي ومحرك أساسي في قدرات الدولة المصرية، متسائلا كيف يكون العائد من هيئة كبيرة كهذه 200 مليون دولار فقط؟، وهذا رقم ضعيف جدا على هيئة كبيرة، كما سأل: كيف نصل لهذا الرقم والذي يمكن أن تحصل شركة بسيطة على ضعفه؟.

وأضاف النائب محمد عزمي: "نريد التعرف على الصعوبات التي تواجه هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن هناك شركات تحصل على أضعاف هذا الرقم، مطالبا بإدارة تحقق آمال وطموحات المصريين من خلال إدارة حقيقية.