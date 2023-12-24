جريمة قتل لطفل رميا بالرصاص في منطقة بشامون

وقعت جريمة قتل مروعة في بلدة بشامون عندما حضر شخصان واطلقوا النار على طفل " وأردوه قتيلاً، وتحدثت المعلومات بانهما انتظرا الوالد وحين لم يات قتلا ابنه. وحضرت قوة من مخابرات الجيش وباشرت تحقيقاتها في الحادث.

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