حزب الله: إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة باستهداف مستعمرة أفيفيم

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على القرى والمنازل المدنية، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم ‏الأحد 24-12-2023 مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، حيث تمّ إصابة أحد المباني السكنية ووقوع إصابات مؤكدة.

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