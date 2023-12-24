جهاد اسماعيل لـ"النشرة": لا تستطيع الحكومة أن تردّ القوانين إلى مجلس النواب نيابةً عن رئيس الجمهوريّة

تعليقاً على المعلومات القائلة بأن حكومة تصريف الاعمال قد تردّ قانون صندوق التعويضات في المدارس الخاصة إلى مجلس النواب نيابةً عن رئيس الجمهورية، لفت الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل إلى أن "الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في ردّ القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملاً بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق "اليمين" الّذي يُقسم عليه قبل تولي سدة الرئاسة أمام البرلمان، والعمل، بموجب صلاحياته، بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية وفق المادتين ٤٩ و ٥٠ من الدستور، وبالتالي رد القوانين الى المجلس، كما استقرت الممارسة الدستورية من الناحية المبدئية، الّتي يراها مخالفة للدستور وما يقع في منزلته، الأمر الذي يعني أن هذه الصلاحية هي رقابية على العمل التشريعي، تُستمد من ماهية الموقع الدستوري للرئيس في المادتين ٤٩ و ٥٠، ولا يمكن للحكومة، طيلة فترة الشغور الرئاسي، ممارسة هذه الصلاحية سنداً للمادة ٦٢ من الدستور، كغيرها من الصلاحيات الّتي تنتقل، وكالةً، إلى مجلس الوزراء"

وفي حديثٍ لـ"النشرة"، قال اسماعيل "يصمد هذا التحليل في ما جاء في المادتين ١٨ و ٦٧ من الدستور لجهة أن لمجلسي النواب والوزراء حق اقتراح القوانين، وحق الوزراء في حضور جلسات مجلس النواب، ما يعني أن الحكومة تلعب دوراً ما في صناعة العمل التشريعي حيث من غير المنطقي أن تراقب عملاً كانت قد اقترحته أو ساهمت في بلورته في معظم الأحيان، وإلا لما كان المشرّع الدستوريّ، في المادة ٦٥، قد أناط بالحكومة، في الفقرة الأولى منها، صلاحية السهر على تنفيذ القوانين لا رقابتها أو ردّها، وهذه صلاحية ليست شيئا مقصوداً لذاته، انما وسيلة لترجمة مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها المكرّس في مقدمة الدستور ، ذلك أن منح الحكومة، ولو استثنائيا، صلاحية رد القوانين من شأنه أن يهدم جوهر هذا المبدأ، كما أن الاحتجاج على قانون ما يتجلى في امكانية رئيس الحكومة، بمقتضى المادة ١٩ من الدستور، بالطعن به امام المجلس الدستوريّ".