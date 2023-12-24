مواقف استنكرت إحراق شجرة الميلاد في طرابلس

هنأ رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين وأعضاء المجلس البلدي، "اللبنانيين عامة والمسيحيين وأهالي طرابلس خاصة، بعيدي الميلاد ورأس السنة". وقال قمرالدين: " تأتي الأعياد وغصة الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي تضرب وطننا لبنان، ويد الشر تحاول ضرب العيش المشترك عبر احراق شجرة الميلاد في احدى اقدم كنائس طرابلس واعرقها، هذا إجرام بحق طرابلس واهلها وتشويه ممنهج لصورة مدينة العلم والعلماء ودورها الحضاري والريادي عبر التاريخ". أضاف: "نطلب من الأجهزة الأمنية كشف الفاعلين ومحاسبتهم بالسرعة اللازمة".

تيار المستقبل

استنكرت منسقية طرابلس في "تيار المستقبل" إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس. وشددت في بيان على أن "من قام بهذا الفعل المشين غريب عن طربلس وأهلها، ولا يمثل قيم عاصمة الشمال الحاضنة للجميع باعتدالها، وبإيمانها بالعيش الواحد، وباحترامها لكل الأديان، مهما حاولوا، بأفعالٍ منبوذة كهذه، تشويه صورتها الحقيقية التي يعرفها كل اللبنانيين، مدينة للاعتدال والمحبة والتلاقي والسلام والتقوى".

ودعت منسقية طرابلس في "تيار المستقبل" الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية إلى "كشف ملابسات إحراق الشجرة، وتوقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لكل من تسوله نفسه القيام بأعمال فتنوية تسيء إلى العيش الواحد والسلم الأهلي في طرابلس وكل لبنان".

المرابطون

دان مجلس محافظة الشمال في حركة الناصريين المستقلين قوات المرابطون في بيان، "الأيادي الآثمة، التي تجرأت على حرق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية في طرابلس"، مؤكدة أن "هؤلاء المجرمين هم الوحدات الاسرائيلية المستترة، الذين بأفعالهم المتعمدة عن سابق تصور وتصميم، يهدفون إلى تشتيت عناصر القوة المؤيدة والمساندة ، لمعركة طوفان الأقصى، خدمة للعدو اليهودي التلمودي".

وقال:"هذه الوحدات الاسرائيلية المستترة، التي أديرت من قبل غرف العمليات الأميركية واليهودية، هم اليوم يحدثون الضرر الأكبر لصالح اليهود، في المعركة الكبرى معركة طوفان الأقصى، وهم منها فارون".