مع نهاية 2023.. من هو اللاعب الاغلى في العالم؟

إلا أن موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، كشف في أحدث تقرير له عن "وصول جود بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي".

وكان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، هما الأغلى في العالم، بقيمة سوقية 180 مليون يورو لكل منهما.

وزادت قيمة اللاعب الإنجليزي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي المذكور، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو".

نجح بيلينغهام رغم كونه لاعب خط وسط، في تقديم أداء مبهر خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث تصدر قائمة هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني "لا ليغا" بشكل عام، برصيد 13 هدفا، متقدما بهدف على الإسباني بورخا مايورال مهاجم خيتافي، ويليهما كل من الأوكراني أرتيوم دوبفيك مهاجم جيرونا، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 11 هدفا لكل منهما.

وسجل اللاعب الإنجليزي 13 هدفاً وصنع 2 في 16 مباراة بالدوري الإسباني، بينما على صعيد دوري أبطال أوروبا أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخى في 5 مشاركات (الإجمالي 17 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة).

تحولت قيمة بيلينغهام السوقية من ديسمبر 2019 إلى نفس الشهر من العام الحالي 2023، من 11 مليون إلى 180 مليون يورو.