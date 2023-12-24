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وفد فلسطيني يصل الى مصر لأجراء محادثات بشأن انهاء العدوان الاسرائيلي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو في حركة الجهاد الإسلامي إن "وفداً من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين، ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول المطلع على المحادثات قوله إنها "ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي".

وتحتجز الحركة عدداً من الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من تشرين الأول الماضي.

وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي هجومها العسكري على القطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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