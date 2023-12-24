قتلى في قصف على جنوب أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح في ضربات استهدفت، ليل السبت - الأحد، وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أوردته السلطات المحليّة.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم المنطقة، عبر تطبيق تلغرام، إنّ قصفاً ستهدف الليلة الماضية وسط مدينة خيرسون.

وأوضح أنّ «قذيفة أصابت مبنى سكنياً» ممّا أدّى إلى مقتل «رجل يبلغ من العمر 87 عاماً وزوجته البالغة من العمر 81 عاماً».

وأضاف أنّ القذيفة أسفرت أيضاً عن إصابة شخص آخر «يبلغ من العمر 54 عاماً بارتجاج دماغي بسبب الانفجار وبجروح في ساقه».

وفي قصف ثانٍ استهدف مكاناً آخر في وسط مدينة خيرسون، عثرت فرق الطوارئ «على جثة رجل أثناء إزالتها الأنقاض»، وفق المصدر نفسه.

وبحسب حاكم المنطقة، فإنّ حصيلة الضربات على خيرسون خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت «أربعة قتلى وتسعة جرحى، بينهم طفل».

وأكّد بروكودين أنّ القصف في خيرسون استهدف «مناطق سكنية ومنشآت طبية ومؤسّسة تعليمية وبنى تحتية حيوية»، من دون مزيد من التفاصيل بشأن حجم الأضرار المادية.

تقع خيرسون على الجانب الآخر من خط الجبهة الطبيعي الذي يشكّله نهر دنيبرو.

من جهة ثانية، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، أنّها اعترضت، خلال الليل، 14 طائرة مسيّرة من أصل 15 أطلقتها روسيا.