مشروع مسام باليمن: 2296 لغما أزالتهم القوات المختصة باليمن خلال ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت غرفة عمليات مشروع مسام باليمن أن القوات المختصة أنتزعت أكثر من 2296 لغما خلال شهر ديسمبر.

وأضافت غرفة العمليات في بيان لها أذاعته قناة الفضائية اليمنية أن الفرق أزالت الأسبوع الماضي 826 لغماً أرضياً .

وأكدت أنه من بين ما تم انتزاعه ذخائرغير منفجرة وعبوات ناسفة ، منها 681 ذخيرة غير منفجرة و116 لغماً مضاداً للدبابات، و20 عبوة ناسفة، و9 ألغام مضادة للأفراد .

ومنذ بدء المشروع نهاية يونيو 2018، أذيل أكثر من 426.090 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في المناطق المحررة من الحوثيين.

سلطنة عُمان ترحب ببيان الأمم المتحدة حول التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية

رحبت سلطنة عُمان بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، معربة عن أملها في أن يتم التوقيع على الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية - في بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء العمانية - استمرار مساعيها في دعم الجهود الأممية للتوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.