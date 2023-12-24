مذكرة تفاهم بين السعودية وكوريا الجنوبية بمجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بالنائب العام في كوريا الجنوبية "لي وان سيوك"، والوفد المرافق له، حيث بحثا سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأطلع الكهموس، الخليج 365 على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، كما استمع إلى تجربة كوريا الجنوبية في ذات المجال.