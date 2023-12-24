يدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم في الانتخابات المحلية

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، أمام التونسيون، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثلين في المجالس المحلية فى البلاد.

سيحدد التصويت تشكيل المجلس الوطني الجديد للأقاليم والمقاطعات، وهو أحد مكونات رؤية الرئيس قيس سعيد، لإعادة تشكيل السياسة في تونس، الدولة التي أشعلت الانتفاضات في جميع أنحاء المنطقة والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي قبل 12 عامًا.

تم تصميم المجلس التشريعي الجديد للتركيز على التنمية الاقتصادية، وقام المرشحون بحملات عبر الراديو حول بناء المدارس والطرق وغيرها من البنية التحتية.

ويعود هذا إلى الوعد الذي أطلقه الرئيس، خلال حملته الانتخابية بتوزيع السلطة والأموال بعيدًا عن العاصمة التونسية.

وتونس مرادفة للبيروقراطية الحكومية التي تتعرض لانتقادات واسعة النطاق والتي ساهمت قلة شعبيتها.

لكن على الرغم من التحول الموعود، لم تظهر سوى علامات قليلة على الحماس بشأن الانتخابات وقدرتها على دعم تونس.

وفي الانتخابات الثالثة عشرة منذ ثورة 2011، هناك القليل من الفهم حول المخاطر، وما يتمتع المجلس الجديد بسلطة القيام به، وما إذا كان التصويت مهماً.

وقال نجيب، وهو صاحب مقهى في حلق الوادي، في تصريحات صحفية، إن المرشحين في الانتخابات السابقة كانوا يضعون لافتات بشكل منتظم في جميع أنحاء مؤسسته، كان الناس متحمسين في الانتخابات الأخرى، لكن لا أحد يتحدث عن هذه الانتخابات أو يواكب التطورات".

وهذه قصة مألوفة بالنسبة لتونس، البلد الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والجفاف ونقص الضروريات الأساسية التي تقول شركات التصنيف الائتماني إنها تتأرجح على حافة الإفلاس.

ووسط نقص مماثل في الحماس، لم يتجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العام الماضي 11%، حتى في ظل المخاوف المتزايدة بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

أقرت تونس مؤخرًا ميزانية جديدة دون إجراء إصلاحات كبيرة يمكن أن تعزز الاقتصاد أو تجذب المقرضين الأجانب، وتحتفظ بضوابط الأسعار والدعم للدقيق والكهرباء والوقود.

هذا على الرغم من أن خفض الإنفاق الحكومي على الدعم هو أحد الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال آرام بلحاج، الأستاذ في كلية الاقتصاد والتصرف بتونس، إن “الحكومة لا تفي بمسؤولياتها فيما يتعلق بالدعم، وهو ما يفسر ندرة المنتجات”.

وأضاف أنه على الرغم من إدراج الدعم في الميزانية، إلا أن النمط الأخير في تونس المتمثل في عدم تعويض البائعين أدى إلى تفاقم النقص في سلع مثل الخبز الفرنسي، وعلى الرغم من اللامبالاة السياسية.

أشار إلى أنه وسط النقص، بدأ الناس في إيلاء اهتمام أكبر للمسائل المتعلقة بالميزانية.

وبدون إصلاحات، أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، هذا الشهر تقييمها بأن تونس معرضة لخطر كبير للتخلف عن السداد مع تصنيف CCC، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن تتقدم الإصلاحات في عام 2024، في سياق الانتخابات الرئاسية.

إن المشاكل واضحة ولكن هناك القليل من الاعتراف بين الناخبين بأن الانتخابات تجري. وتأتي هذه الأحداث بعد أكثر من عامين من قيام سعيد بتعليق برلمان البلاد وبعد أشهر من حل المجالس البلدية، مما أدى إلى تفكيك الأنظمة التي تم وضعها بعد ثورة 2011.

وزاد هذا القرار من حدة الغضب الذي عبر عنه معارضو سعيد منذ 25 يوليو 2021، عندما عزز السلطة وجمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

ومنذ ذلك الحين، قام بسجن العشرات من المنتقدين من عالم الأعمال والمجال السياسي، بما في ذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة السياسي الذي صعد إلى السلطة بعد ثورة العقد الماضي.

حزب النهضة من بين الذين لن يشاركوا في الانتخابات. وينتمي الحزب إلى ائتلاف جبهة الإنقاذ الوطني الذي يقاطع الانتخابات إلى جانب حزبين آخرين، من بينهم حزب العمال التونسي والحزب الدستوري الحر، الذي سُجنت زعيمته عبير موسي في 3 تشرين الأول/أكتوبر بتهمة تقويض أمن الدولة.

وقال أحمد الشابي، رئيس ائتلاف قيادي لأحزاب المعارضة، في مؤتمر صحفي في نوفمبر/تشرين الثاني، إن "المناخ السياسي والاجتماعي ليس ملائما لإجراء هذه الانتخابات المحلية، التي لا تلبي المعايير الدولية للديمقراطية".

وبصرف النظر عن المقاطعة، قال فاضل علي رضا، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، إن التونسيين أصبحوا تدريجيا يشعرون بخيبة أمل بشأن الانتخابات التي تؤدي إلى مستويات معيشة أفضل.

"الناس يركضون. يقطعون الوعود بما سيفعلونه وأن تونس ستكون أفضل. وحقيقة أننا شهدنا انخفاضًا مستمرًا في القوة الشرائية وتدهور الخدمات - الصحة والتعليم والنقل ... تثير خيبة الأمل". قال.

تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بإرسال رسائل نصية متكررة لتذكير الناخبين بالانتخابات. وقال محمد التليلي مناصري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من المخالفات الملحوظة، وأن السلطة تعمل على توعية الناخبين بشأن المجلس التشريعي استعدادا للانتخابات.

واعترف بالتوقعات المتعلقة بانخفاض نسبة إقبال الناخبين والمقاطعة. لكنه قال إنه لا توجد حدود محددة للتصويت لانتخاب المجلس الجديد. وأضاف أنه بالنسبة للديمقراطيات، المهم هو إتاحة فرصة التصويت.

وقال المناصري: "ما زلنا في طور تحقيق الاستقرار في المؤسسات". "هذا هو التحول الديمقراطي."



