توتر ودعوات إلى "ضبط النفس" بعد انتخابات جمهورية الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت نحو 15 سفارة في كينشاسا، إلى ضبط النفس بعد الانتخابات التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي وصفتها المعارضة بأنها "زائفة" والتي تخطط بالفعل لتنظيم مظاهرة، مع ظهور النتائج الأولى للتو.

وفي بيان مشترك، دعت سفارات 12 دولة أوروبية وكندا جميع الأطراف إلى مواصلة ضبط النفس مع استمرار فرز الأصوات.

ومساء الجمعة، على موقع X (تويتر سابقًا)، حثت السفارة الأمريكية أيضًا "جميع القادة السياسيين على مواصلة ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات سلميًا".

ودُعي يوم الأربعاء حوالي 44 مليونًا من سكان هذا البلد الشاسع الواقع في وسط إفريقيا، البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، لانتخاب رئيسهم ونوابهم الوطنيين والإقليميين وأعضاء المجالس البلدية.

ويسعى الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي، للفوز بولاية ثانية في مواجهة 18 مرشحًا آخر، بما في ذلك العديد من الشخصيات المعارضة ذات الوزن الثقيل الذين نددوا بالفعل بـ "الفوضى" التي أحاطت بالتصويت يوم الأربعاء.

وفي مواجهة المشاكل اللوجستية العديدة التي حالت دون فتح العديد من مراكز الاقتراع كما كان مقررا، قررت اللجنة الانتخابية (Céni) تمديد فترة الاقتراع.

رسميًا، انتهى التصويت مساء الخميس، لكن بحسب مصادر محلية، استمر التصويت في المناطق النائية بعدة محافظات.

على سبيل المثال، في إقليم لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (شرق)، وصلت المواد الانتخابية بطائرة مروحية إلى قرية مابو يوم السبت، قبل نقلها سيرًا على الأقدام إلى أربع مناطق أخرى (إنجوبو، ليندا، بودوديا، إيسانج)، ماكير كامباو سيفيكونولا. وقال رئيس قطاع بابيري الذي يضم هذه المحليات لوكالة فرانس برس.

وأضاف أنه بسبب "الإعفاء الخاص" من اللجنة الوطنية المستقلة "سيتم التصويت غدا (الأحد) في هذه المواقع الخمسة".

''توتر كبير''

وأوضح أن الفشل في إجراء التصويت في 20 ديسمبر/كانون الأول، "الذي تم تفسيره على أنه مؤامرة"، "تسبب في توتر كبير" بين السكان، الذين "هددوا بقتلي وعائلتي وعملاء Céni الذين يقيمون معي" كامباو.

ومن بين معارضي فيليكس تشيسيكيدي، مويس كاتومبي، الحاكم السابق لمنطقة التعدين بجنوب شرق كاتانغا، ومارتن فايولو، الذي يدعي أنه سُرق منه النصر في انتخابات عام 2018، ودينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعمله مع النساء ضحايا الحرب. اغتصاب.

وفي رسالة نشرت يوم السبت، أبلغ خمسة من مرشحي المعارضة، بمن فيهم فيولو وموكويجي، حاكم كينشاسا بنيتهم ​​تنظيم مسيرة يوم الأربعاء المقبل. وكتبوا "سنحتج على المخالفات التي لوحظت خلال عمليات التصويت"، ووصفوا الاقتراع بأنه "انتخابات زائفة".

ومن بين بعثات المراقبة، اعتبرت بعثة الاتحاد الأفريقي أن الانتخابات "جرت في جو هادئ نسبيا وشهدت تحديات لوجستية كبيرة".

وأشار مركز كارتر، وهو منظمة غير حكومية أميركية، إلى "مخالفات خطيرة" في بعض مراكز الاقتراع.

وأفادت بعثة "احترموا المواطن"، السبت، أنه في 21% من مراكز الاقتراع التي راقبتها فرقها، "تم رفض دخول بعض الناخبين دون أي أساس قانوني".

وعلى العكس من ذلك، في 13% من مراكز الاقتراع التي تم رصدها، سُمح للأشخاص الذين لا يحملون بطاقات وغير المسجلين في القائمة "بالتصويت".

من جانبها، تؤكد السلطات واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أن التصويت لم يكن "فوضويا".

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا: "تم التغلب على التحدي المتمثل في إجراء الانتخابات في 20 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من الصعوبات الكامنة في عملية معقدة يشارك فيها ملايين الناخبين وأكثر من 100 ألف مرشح".

وأضاف على قناة X: "نحن الآن ننتظر النتائج بهدوء".

وقال دينيس كاديما، رئيس Céni، مساء الجمعة، قبيل إعلان النتائج الأولى: "إذا رأى بعض الناس نصف الكوب الفارغ، فإننا نرى نصف الكوب ممتلئًا".

بدأت Céni مع المغتربين الكونغوليين، الذين تمكنوا من التصويت لأول مرة في خمس دول اختبارية. وبالنظر إلى عدد الناخبين المسجلين الذين يمثلون 0.03% من المجموع، فإن هذه النتائج ليست ذات أهمية. ولكن حصول فيليكس تشيسكيدي على نحو 80% من الأصوات كان موضع ترحيب في بعض المناطق حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية قوية.

ومن المقرر أن يستمر نشر النتائج يوم السبت.