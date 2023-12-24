شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الرئيس السيسى لم شمل المجتمع بهدوء.. ومصر تطبق مبدأ العدالة التصالحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، تطبيق مصر مبدأ "العدالة التصالحية" ولم شمل المجتمع دون إراقة نقطة دم، قائلا: "يشهد للرئيس أنه قام بلم شمل المجتمع بهدوء".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن "تقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة" بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

وقال " جبر" إن أبرز ما يتعلق بقضايا الوعي، العلاقة بين الأديان والأوطان، مضيفا: "جئنا في وقت كان هناك من ينادي عن التنازل عن قطعة أرض.. وكان هناك من ينادي في فترة ما بالثأر والانتقام والعدالة الانتقالية واستدعاء تجارب دول آخرى لا تنطبق علينا".

وشدد " جبر" علي أنه من الثوابت الإعلامية التي نؤكد عليها "الوحدة الوطنية" بين فئات الشعب، و ترسيخ الإعلام العدالة التصالحية.

وتحدث كرم جبر حول دور الإعلام في حماية الطفل والنشء والمجتمع، محددا عدد من القضايا التي يتم التصدي لها وهي المثلية والتطرف و العنف، مشيرا إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" خلقت نوع من العلاقات الغريبة.

ولفت رئيس المجلس الاعلي للاعلام، إلى وجود نحو 75 مليون حساب على فيس بوك معظمها مزيفة، ويجب ضبط ذلك والتصدير له.

ونوه "جبر" إلي أن الخطر الأكبر في المنصات لانه غير مسيطر عليها ولكن نعتمد على وعي الشباب، حيث قاد الشباب حملة مقاطعة عند عرض فيلم "كليوباترا" بطريقة غير مرضية على إحدى المنصات ما يعني أن هناك وعي لدى الشباب.