شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات داخل "إعلام الشيوخ" حول مخاطر التطبيقات الإلكترونية على النشء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الصدد، طالب النائب طارق تهامي عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة إطلاق تطبيق اجتماعي بالتعاون مع أجهزة الدولة، لمواجهة التطبيقات الأجنبية التى تغزو أفكار الابناء بشكل لا يتوافق مع ثوابت المجتمع المصري .

وقال "تهامي" إن المشكلة ليست فى الإعلام الرسمى ولكننا نواجه مشكلة فى الإعلام البديل، محذرا من خطورة تطبيقات مثل "التيك توك" والتطبيقات الحديثة التى باتت فى الانتشار.

في السياق ذاته، تساءل الدكتور يحيي الفخرانى عضو اللجنة البرلمانية عن العلاقة بين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والرقابة، وكذلك التركيز على مدى خطورة التطبيقات الحديثة.

وشدد طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع على أهمية تشكيل الوعي، وقد عقدت لجنة الدفاع جلسات متعدده تناولت فيها هذه القضية من مختلف الزوايا، لكن يبقي دور الأعلام الاكثر تأثيرا علي وعي المواطن، مشيرا إلي أهمية الحفاظ علي الهوية المصرية.

ولفت "نصير" إلي خطورة ما يسمي بـ"dark web” والتي يصعب السيطرة عليها حيث يتم عليها كافه الجرائم بدون متابعة والتعامل عليه خلال العملة الوهمية.

وتساءل النائب عبد العزيز النحاس عن مدى الحاجة إلي وجود إعلام مصر يؤثر على الإقليم، قائلا: نحن بحاجة إلي نقلة فى مجال الإعلام مثلما الحال فى عديد من القطاعات فى ضوء الجمهورية الجديدة .