شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة أمام "ثقافة الشيوخ" يؤكد أهمية دور الإعلام فى عزل الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، امتلاك الدولة المصرية الوعي باعتباره أحد أسباب المواجهة في الأزمات، مشيرا إلي أهمية الإعلام الذي لم يعد مجرد وسيلة لنقل المعلومات والأفكار، لكنه يساهم فى تكوين شخصية الفرد وتوجهاته وإهتماماته فى الجوانب الحياتية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، المخصص لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن تقوية الإعلام المصري محليا ودوليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة، وذلك في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة فى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020 .

وأشار النائب أيمن عبد المحسن أن الإعلام يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للوطن فى مجال التوعية ونشر الفكر المستنير وتناول القضايا التى تدعم منهج الدولة في نشر ثقافة مواجهة الشائعات بالحقائق المقنعة.

وشدد "عبد المحسن" علي ضرورة مواكبة عصر الرقمنة وأهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولي .وترسيخ قيم وثوابت المجتمع ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.