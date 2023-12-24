كرم جبر يشيد بالتناول الإعلامى المصرى لأحداث غزة والانتخابات الرئاسية 2024

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القاهرة - سامية سيد - أشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بتناول الإعلام المصري لأحداث غزة والانتخابات الرئاسية 2024، مشيراً إلي أن الإعلام المصري قام بتنفيذ المعايير الدولية والتزم العدالة بين كافة المرشحين، قائلا: "كان إعلاما نظيفا، ابتعد عن التجريح وتناول الحياة الشخصية وبعض الممارسات التي كانت موجودة في السابق.. واعتمد على الحشد المبني على الوعي".

وعن التغطية الإعلامية لأحداث غزة، علق كرم جبر قائلا: " الإعلام المصري ارتفع بالروح الوطنية خلال تغطية أحداث غزة "، مشيرا إلى عدد من الضوابط التي التزم بها الإعلام المصري و منها ألا يزج نفسه في أي خلاف والعمل على لم الشمل واحترام شأن الدول الآخرى وألا يوظف الإعلام في تصفية حسابات".

وقال "جبر": "أشهد لرئيس الجمهورية أنه لم يذكر أي رئيس دولة أو دولة إلا بالخير، وبالتالي على الإعلام أن يكون على نفس المستوى".

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن " تقوية الإعلام المصرى محليا وإقليميا ودوليا لزيادة قدرته في تشكيل وعى المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة"، بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.