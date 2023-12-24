دعوات لإقالة وزير الداخلية البريطاني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يواجه وزير الداخلية البريطاني دعوات إلى استقالته بعد مزاحه بشأن وضع مخدر في مشروب زوجته، بعد ساعات من إعلان وزارته عن خطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التخدير بغرض الاغتصاب.

وبحسب ما ورد قال الوزير جيمس كلفرلي إن الزوجة المثالية هي "الشخص الذي يكون دائمًا مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل منه".

ووفقا لصحيفة (صنداي ميرور)، فقد ذكر وزير الداخلية أيضًا مخدر (الروهيبنول) وهو ما يسمى بعقار "الاغتصاب".

وكان الحادث وقع في 18 ديسمبر/كانون الأول، عندما تمت دعوة الصحفيين السياسيين إلى حفل استقبال في 10 داونينغ ستريت مع مساعدين سياسيين ووزراء ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي اليوم نفسه، روج كليفرلي لمجموعة من الإجراءات الحكومية الجديدة لمعالجة ارتفاع الأسعار ووصفها بأنها "جريمة ضارة".

ووصفت شخصيات بارزة في حزب العمال التعليقات بأنها "مروعة".

وزيرة داخلية الظل

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إن "السبك" أي وضع الكحول أو المخدرات في مشروب أو جسد شخص ما دون موافقته، كان "جريمة مزعجة وخطيرة لها تأثير مدمر على حياة الشابات".

أضافت: "إنه أمر لا يصدق حقًا أن وزير الداخلية أطلق مثل هذه النكات المروعة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة سياسة جديدة بشأن ارتفاع أعداد الأطفال".

وقالت منظمة مساعدة المرأة الخيرية إنه يتم الاعتماد على الزعماء السياسيين "لاتخاذ إجراءات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وكراهية النساء التي تكمن وراءه".

وقالت على منصة "أكس": "مهم أن يرى الناجون من الارتفاع الكبير أن الوزراء يتعاملون مع الموضوع بجدية ولا يقللون من الواقع الذي تواجهه الكثير من النساء".

ودعت منظمة أخرى معنية بحقوق المرأة، وهي جمعية (فوسيت)، السيد كليفرلي إلى الاستقالة، متسائلة: "كيف يمكننا أن نثق به في التصدي بجدية للعنف ضد النساء والفتيات؟"

وقالت في بيان: "من المثير للاشمئزاز أن الوزير الكبير المسؤول عن الحفاظ على سلامة النساء يعتقد أن شيئًا مرعبًا مثل تخدير النساء هو أمر مثير للضحك".

اعتذار

واعتذر وزير الداخلية عن المزحة، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في رد على التعليقات: "في ما كان يُفهم دائمًا على أنه محادثة خاصة، ألقى جيمس كليفرلي ، وزير الداخلية الذي كان يعالج ارتفاعًا حادًا في العنف ضد النساء، ما كان من الواضح أنه كان المقصود منه أن يكون مزحة ساخرة - وهو ما يعتذر عنه".

وقال مصدر لـ(بي بي سي) إنه لا يتذكر بالضبط الصياغة التي استخدمها، لأنه كان حدثا خاصا غير رسمي، لكنه أدرك أن أي مزحة على هذا المنوال غير ملائمة، ولهذا السبب كان يعتذر.

ووفقا للتقارير التي نشرتها صحيفة "صنداي ميرور" لأول مرة، قال كليفرلي لبعض الضيوف هناك إن "القليل من الروهيبنول في مشروبها كل ليلة" "ليس غير قانوني حقًا إذا كان قليلا فقط".

ويقول أيضًا إنه ضحك لأن سر الزواج الطويل هو التأكد من أن زوجتك "شخص دائمًا ما يكون مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل منه".

حفلات داونينغ ستريت

وعادة ما تعتبر المحادثات في حفلات الاستقبال في داونينغ ستريت "غير رسمية" - وبالتالي لا يتم نشرها - لكن صحيفة صنداي ميرور قالت إنها قررت كسر هذا التقليد بسبب موقف السيد كليفرلي ومحتوى تصريحاته.

يذكر أن وزير الداخلية كليفرلي كان التقى بزوجته في الجامعة وأنجبا طفلين.

وقال أليكس ديفيز جونز، وزير الظل في حزب العمال لشؤون العنف المنزلي والحماية: "إذا كان وزير الداخلية جادًا في معالجة ارتفاع معدلات التضخم والعنف ضد النساء والفتيات، فإن ذلك يتطلب تغييرًا ثقافيًا كاملاً". أضاف: "المزاح" يجب أن يتوقف، ويجب أن يبدأ من القمة".

يشار إلى أن وزير الداخلية، اضطر أيضاً إلى الاعتذار الشهر الماضي لاستخدامه لغة "غير برلمانية" لوصف أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال.