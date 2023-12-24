ارتفاع قتلى الجيش الاسرائيلي إلى 14 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية إلى 14 جنديا، جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في جنوبي قطاع غزة، يضاف إلى 8 جنود سبق أن أعلن عن مقتلهم صباح اليوم في معارك شمالي وجنوبي القطاع.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن مساء أمس السبت، عن مقتل 5 من جنوده في غزة، لرتفعت حصيلة قتلاه منذ بدء العدوان البري على القطاع غزة، إلى 153، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية العدوان إلى 486 جنديا.