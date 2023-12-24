مسؤل بالجهاد الاسلامي: وفد من الحركة يصل القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين

اعلن مسؤول في حركة "الجهاد الإسلامي" لـ"رويترز" إن "وفدا من الحركة الفلسطينية وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين". واوضح المسؤول المطلع على المحادثات إنها ستتركز على سبل إنهاء "العدوان" الإسرائيلي. وتحتجز الحركة عددا من الإسرائيليين في قطاع غزة. وترفض حركة الجهاد حتى الآن أي اتفاقات جديدة لتبادل محتجزين بأسرى مع إسرائيل قبل أن تنهي حملتها العسكرية على القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة.

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