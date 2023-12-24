الناطق باسم انصارالله: البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة

اعلن الناطق باسم "أنصار الله" محمد عبدالسلام بأنه "فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي عرض البحر الأحمر قامت بارجة أميركية بإطلاق النار بطريقة هيستيرية وبأسلحة متعددة تظهر حالة الإرباك والقلق، حيث انفجر أحد الصواريخ بالقرب من سفينة غابونية متجهة جنوب البحر الأحمر".

وأكد عبدالسلام في تصريح له، أن "تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أميركا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق، سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".

وشدد عبدالسلام على ان "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة، وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تدرك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي".