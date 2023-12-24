حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، من مخاطر الحرائق المحتملة جراء ترك زينة شجرة عيد الميلاد مضاءة خلال الليل، وحثت المواطنين على اتخاذ الاحتياطات لضمان بقاء عائلاتهم ومنازلهم في أمان في موسم الاعياد.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن تحذر من مخاطر الحرائق المحتملة جراء ترك زينة شجرة عيد الميلاد مضاءة خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.