النشرة: جريح باطلاق نار في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "الفلسطيني (شريف. ص) نقل الى المستشفى مصابا بطلق ناري في يده، اثناء تواجده في منطقة الصفصاف في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة ولم يعرف مطلق النار".

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