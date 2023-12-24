فرار مواطن من خاطفيه في جرود طليا

اقدم مجهولون على خطف المواطن م.ع.ط واقتياده إلى جرود بلدة طليا، وتمكن بعد احتحازه لساعات، من الفرار واللجوء إلى أحد مراكز مخابرات الجيش، التي باشرت بتحرياتها لتحديد هوية الفاعلين.

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