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في نشرة السومرية.. موعد حسم نتائج الانتخابات المحلية والكشف عن عدد شكاوى الاقتراع

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بغداد - ياسين صفوان - = المفوضية تعلن تسلمها اكثر من اربعمئة شكوى انتخابية لغاية اليوم.. وتحدد موعد اعلان النتائج النهائية.

= الموارد تكشف عن خطط مستقبلية لمعالجة أزمة المياه.. وتتحدث عن تعاون مع احدى دول الجوار.

= النزاهة تعيد أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة.. واطلاق حملة للإبلاغ عن تضخم اموال الموظفين والمديرين.


= في تطور خطير.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات إعدام ميداني لعشرات المدنيين في محافظتي غزة والشمال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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