شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة إنسانية.. حريق يقتل 9 أفراد من أسرة واحدة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأحد، إن 9 أفراد من أسرة واحدة بشمال غرب باكستان لقوا حتفهم عقب اندلاع حريق في منزل وانهياره.

ووقع الحادث في منطقة آبوت آباد في إقليم خيبر بختونخوا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال مسؤولو الإغاثة إن الضحايا هم أم وأطفالها الثمانية، حيث لقى حتفهم عقب انهيار سطح المنزل الطيني مما أدى لحصارهم.

حرائق باكستان

واستغرقت عملية انتشال الجثث من أسفل الأنقاض عدة ساعات، حيث سابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ اثنين آخرين من أفراد الاسرة.

ويشار إلى أن الحرائق في المباني السكنية والتجارية شائعة الحدوث في باكستان، إذ تفتقر أغلبية المباني الفاخرة لأنظمة مكافحة الحرائق والسلامة المعتمدة.