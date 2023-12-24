"دعمًا لجهود وقف الحرب".. استقالة مستشار قائد قوات الدعم السريع بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخير وفق ما أوردته قناة "الحدث" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، استقالته لدعم جهود إيقاف الحرب في السودان.

وقال الجيش السوداني، أمس السبت، إن المليشيات التابعة لقوات الدعم السريع دمرت ما تبقى من مصفاة الجيلي بالخرطوم، مطالبا بتصنيفها "منظمة إرهابية".

سبق وأن أعلن الجيش السوداني، أنه مستمر في إرسال تعزيزات إلى ولايتي سنار والقضارف.

وتابع الجيش السوداني حسبما أعلنت العربية في نبأ عاجل لها، أنه يستعد للدخول إلى ولاية الجزيرة من محوري سنار والقضارف.

وأعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه" إزاء انتشار العنف في السودان، بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح سبعة ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك "بقوة" بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف "إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان"، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.

وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1,5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما أجبر النازحين على الفرار مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه "بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع".