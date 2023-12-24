الحوثيون: البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا في "البلطجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال متحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين "في اليمن"، اليوم الأحد، إن بارجة أمريكية فتحت النار على طائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية في البحر الأحمر.

وأشار المتحدث الحوثي إلى أن البارجة الأمريكية أطلقت صاروخا نحو طائرة يمنية وانفجر قرب سفينة تتبع دولة الجابون في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث باسم الجماعة الحوثية على أن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها في نهج البلطجة.

وأوضح أن تهديد الملاحة البحرية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها.