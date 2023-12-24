بعد مقتل ضابط.. ارتفاع إجمالي عدد قتلى الاحتلال إلى 15 خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه في سلاح المدرعات في المعارك بشمال غزة.

ومع هذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط إلى 15 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 8 من أفراده من الضباط والجنود خلال المعارك الدائرة في مختلف محاور قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قالت، اليوم الأحد، إنها استهدفت قوة صهيونية مؤلفة من 10 جنود تحصنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط غزة بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعتهم بين قتيل وجريح.