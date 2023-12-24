رئيس"إعلام الشيوخ": لا صوت يعلو فوق قضية "غزة".. ومصر نجحت فى نقل الحقائق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والأثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أن الإعلام المصري قام بدور كبير ومحمود فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الموقف المهني في قضية غزة بشكل يتوازي ويتناسب مع دور مصر وتاثيرها في المنطقة العربية.

وقال الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقدة لمناقشة تقوية الإعلام المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا لزيادة قدرته في تشكيل وعي المواطنين والتعامل مع الأزمات المختلفة في ضوء أهداف سياسة الدولة الإعلامية الصادرة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم210 لسنة2020، وذلك فى حضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: من القضايا المهمة التي برز فيها دور الإعلام المصري هو وجود صوت كبير وقوي للدولة خلال حرب غزة. لافتًا إلى إنه لاصوت يعلو فوق صوت غزة الآن، ومصر نجحت في نقل الصورة كاملة.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت حراكًا منضبطًا ومساحة واحدة بين المنافسين الثلاثة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعمه كثير من الأحزاب والمصريين، وهو ما اتضح في نتيجة الانتخابات الرئاسية. قائلا: "كنا أمام انتخابات رئاسية شريفة ونزيهة ومساحة حرة من الديمقراطية".