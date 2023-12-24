يديعوت أحرونوت: 12 إسرائيليا قتلوا يوم 7 أكتوبر بقذائف دبابة تابعة للجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن نحو 12 إسرائيليا قتلوا يوم 7 أكتوبر بقذائف دبابة استهدفت منزله في مستوطنة بئيري، رغم معرفة الجيش الإسرائيلي بوجودهم داخله.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن عميد يدعى باراك حيرام، هو من أمر بقصف المنزل الإسرائيلي بمن فيه بداعي استهداف مسلحين من حماس اختبأوا بداخله.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال قام بقصف منزل في السابع من أكتوبر تواجد فيه بعض من أفراد المقاومة الفلسطينية مع عدد من المستوطنين في كيبوتس "بئيري" بغلاف غزة.

وفي تحقيق مصور نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، عن بعض ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي، ظهرت فيه دبابة "إسرائيلية" تطلق قذيفة تجاه أحد المنازل داخل الكيبوتس.

ونقل التقرير رواية إحدى المستوطنات، التي هربت من حفلة الطبيعة في "راعم" واختبأت في منزل مجاور بالكيبوتس، "أحضروا دبابة وسألت أحد الجنود إذا كانت القذائف ستؤذي الرهائن، فأجاب الجندي "لا.. نحن نضربها على الجوانب لهدم الجدران فقط".