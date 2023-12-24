شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ تختتم مناقشتها لدراسة ملف القطن: نستهدف التوسع بزراعته وتصنيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، وذلك بعدما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات من قبل لمناقشتها فى حضور مسئولى الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة اهتمت بتلك الدراسة نظرا لأهمية ملف القطن المصرى، لاسيما فى تلك الفترة التى تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن.

وأوضح الجبلى، أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع فى ملف القطن، فى ظل المناقشات التى تمت والزيارة التى قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة.

وأكد الجبلى، ضرورة وجود أرقام وبيانات حقيقية بشأن ذلك الملف، وذلك لتفادى التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج فى المستقبل، وتحقيق الغرض من الدراسة.

من جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن والعمل على تذليلها لاستعادة عرش القطن المصرى عالميا.

وأكد السباعى، أهمية المناقشات السابقة التى قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية إلى مصانع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنها كانت كاشفة عن التحديات على أرض الواقع ما يساعد فى الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة.

وأشار إلى أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة فى مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

ودعا على أبو مضاوى، رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، إلى ضرورة تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة القطن، وتخفيف الأعباء التسويقية على قنطار القطن بهدف استعادة الأسواق الخارجية، وذلك بالإضافة إلى تشجيع الزراعات التعاقدية فى القطن، ودراسة حل مشكلات المغازل ومنع المحالج غير المرخصة من العمل، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات القائمة على نواتج القطن من زيوت وغيرها.

واستعرض أبو مضاوى، الجهود المبذولة فى مبادرات زراعة القطن بالتنسيق مع الحكومة والشركات وجهات خارجية لزراعة وتسويق القطن.

وعقب الجبلى، بشأن مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط المنظومة والتوسع فى زراعة القطن وتصنيعه فى المستقبل القريب، مشددا على ضرورة وجود بيانات حقيقية لتساعد فى خروج توصيات تحقق ذلك.

ومن جانبه قال د عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد أنتج خمس أصناف من القطن، الفترة السابقة ذو كفاءة إنتاجية كبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على التقاوى المنتقاة. وأشار إلى أن حجم المساحة المزروعة قطن فى الموسم الأخير بلغت ٢٥٥ ألف فدان، وأنه تم جمع نحو ٥٠٠ ألف قنطار قطن حتى الآن.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن الدراسة متضمنا التوصيات لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.