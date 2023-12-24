نتانياهو: القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين القضاء على حماس

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان "القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وستقاتل لحين القضاء على حماس". ولفت نتانياهو في تصريح له، الى اننا "سنواصل النضال حتى النصر الكامل على حماس، هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة المختطفين لدينا، والقضاء على حماس لضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديداً لإسرائيل". واشار الى ان "الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكننا متحدون، المقاتلون والشعب والحكومة، نحن متحدون ومصممون على القتال حتى النهاية".

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