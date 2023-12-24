وجع بهاء الحريري رسالة معايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب قائلا: "نتمنى ميلاداً مجيداً للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، على أمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان تحمل له الخلاص والطمأنينة وتخرجه من محنته وأزماته".

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الحريري معايدا: نأمل أن نشهد ولادة جديدة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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