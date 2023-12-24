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بعد التعادل مع ارسنال.. صلاح: لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477234-638390357733018594.jpg

2023-12-24 | 18:27

بعد التعادل مع ارسنال.. صلاح: لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط

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وجه نجم المصري محمد صلاح، اليوم الاحد، تحذيرا من تراجع نتائج فريقه في خلال الفترة الأخيرة.
وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل".

وكان ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه "أنفيلد" حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل (1-1) مع آرسنال أمس السبت.


وبين المباراتين، نجح ليفربول في تحقيق فوز كاسح على وست هام يونايتد بنتيجة (5-1) ليتأهل لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية حيث سيواجه فولهام.

وأدى تراجع نتائج ليفربول لفقدانه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف آرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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