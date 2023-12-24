شكرا لقرائتكم خبر عن غرق عوامة حفلات في بلجراد وعلى متنها أكثر من 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرقت عوامة حفلات كانت ترسو على ضفاف نهر سافا في العاصمة الصربية، ليلة أمس السبت، وانتشلت الشرطة حوالي 114 من الضيوف والعاملين من العوامة سالمين، حسب ما ذكرته قناة أ تي إس التليفزيونية الصربية صباح اليوم الأحد.

وذكرت القناة في تقريرها أن بعض ضيوف الحفل قفزوا في الماء المغطي بالثلج، نتيجة في حالة ذعر، لكن أحدا لم يصب بجروح خطيرة. وكانت عوامة حفلات مماثلة قد غرقت في نهر سافا ليلة رأس السنة الماضية، لكن لم تقع إصابات حينها أيضا.