شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلن مغادرة آخر جندي فرنسي أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجري مغادرة آخر جندي من القوات الفرنسية أراضي النيجر التي كانت توجَد هناك تحت عنوان "المساهمة في مكافحة جماعات متشددة إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي" في خطوة جاءت تنفيذاً لمطالب السلطات النيجرية.

وقال الجيش النيجري خلال احتفال أقيم في قاعدة نيامي الجوية إن "القوات الفرنسية أنجزت انسحابها من النيجر وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود الفرنسيين عبر طائرتين عسكريتين".

الجيش النيجري

واختتمت الاحتفالية بتوقيع "وثيقة مشتركة" بين قائد القوات البرية النيجرية الكولونيل مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الأفريقي الجنرال إريك أوزان بحضور ممثلين عسكريين عن توغو والولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاقية سلمت فرنسا القاعدة الجوية إلى الجيش النيجري بعد عملية انسحاب عبر 145 رحلة جوية و15 قافلة برية نقلت نحو 1500 عسكري فرنسي.