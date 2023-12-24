هل يكسب بوتين الرهان ويتبخر الدعم الغربي لأوكرانيا

يمارس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعبة الانتظار بعد مرور عامين على الحرب التي ثبت أنها مجرد سوء تقدير مكلف من قبل الكرملين، فهو يراهن على أن الدعم الغربي سوف ينهار تدريجيًا، ممزقًا بفعل الانقسامات السياسية، ومتآكلاً بسبب إرهاق الحرب، وتشتت انتباهه مطالب أخرى، في حين تستمر بتبادل ضربات الطائرات المسيرة، والتي يعلن الجانبان عادة إسقاطها، تزامنًا مع تقدم موسكو بعدة محاور كبد كييف خسائر كبيرة.

وفيما أكد متحدث روسي أن موسكو أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك، وقالت أوكرانيا إنها أسقطت 14 من 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلا.

المشاعر المتغيرة

ويعتقد ما يقرب من نصف الشعب الأمريكي أن البلاد تنفق أكثر من اللازم على أوكرانيا، وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته وكالة أسوشيتد برس ومركز (NORC) لأبحاث الشؤون العامة في نوفمبر.

ويقول تشارلز كوبشان، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن العاصمة: «إن المشهد السياسي على جانبي الأطلسي يتغير»، و«لقد كان التضامن عبر الأطلسي ثابتًا، لكنني لا أعتقد أن الوضع سيظل ثابتًا إلى الأبد».

ويقول المحللون إن المشاعر المتغيرة يمكن أن تفيد بوتين، حيث يسعى على الأقل إلى إبقاء أوكرانيا في طي النسيان وإجبارها في نهاية المطاف على قبول صفقة سيئة لإنهاء الحرب.

مواجهة جوية

وذكر سلاح الجو الأوكراني على منصة تليجرام أنه نتيجة للمواجهة الجوية دمرت القوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية 14 طائرة مسيرة، شاهد في مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وزابوريجيا ودنيبرو وخميلنيتسكي.

وأضاف، أن الطائرات المسيرة أُطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف في روسيا، ولم تذكر السلطات العسكرية والمدنية أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجموعة «الجنوب» القتالية الروسية فاديم أستافيف لوكالة تاس الروسية، إن «المجموعة القتالية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضاف أستافيف «أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية قرب مستوطنات جورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في دونيتسك»، بحسب تاس.

وأشار المتحدث إلى أن وحدات المجموعة القتالية أحبطت أيضا 11 هجومًا، واشتبكت مع القوة البشرية ومعدات تابعة للجيش الأوكراني في محيط كراسنوي وديليفكا وكيروفو وجورجيفكا. خسائر أوكرانية

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة «الغرب» التابعة للجيش الروسي تمكنت من تدمير معدات ووسيلة نقل عسكرية أوكرانية على محور كوبيانسك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إلى أن قوات من الحرس الأول التابع لمجموعة «الغرب» دمرت شاحنة نقل عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.

وأضافت أن «الطائرات المسيرة الروسية اكتشفت المعدات العسكرية التي كانت تخبئها القوات المسلحة الأوكرانية داخل منطقة الغابات في المنطقة العسكرية الشمالية».

خيرسون

قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح في ضربات روسية استهدفت وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، بحسب السلطات المحلية.

قال حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين، إن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية وسط مدينة خيرسون.

أوضح أن قذيفة أصابت مبنى سكنيًا، مما أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 87 عامًا، وزوجته البالغة من العمر 81 عامًا.