صواريخ كروز متطورة تضاف إلى ترسانة إيران

أضافت البحرية الإيرانية صواريخ كروز متطورة منتجة محليًا إلى ترسانتها، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي.

وقال التليفزيون إن صواريخ كروز «الطليعة وناصر» وصلت إلى قاعدة بحرية بالقرب من المحيط الهندي في ميناء كوناراك جنوب إيران، على بعد حوالي 1400 كيلومتر (850 ميلا) جنوب شرق العاصمة طهران.

وذكر قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، أن مدى الطليعة يزيد على 1000 كيلومتر (620 ميلاً)، ووصفها بأنها «ذكية تمامًا»، وأن صاروخ كروز قادر على تغيير الأهداف أثناء السفر، وقال إن «ناصر» يبلغ مداه 100 كيلومتر (62 ميلا)، ويمكن تركيبه على السفن الحربية.

وتعلن إيران من وقت لآخر عن إجراء تجارب إطلاق وإنتاج وتشغيل معدات عسكرية جديدة لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، وتقول الدولة إن لديها مخزونًا من أنواع مختلفة من الصواريخ التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر (1250 ميلًا)، قادرة على الوصول إلى عدوها اللدود إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.