"كنت عايز أريحها من العار".. الإعدام لقاتل زوجته وابنته في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقا على عامل، مُدان بقتل زوجته وابنته، بسبب شكه في سلوك الأولى، في واقعة شهدها مركز منفلوط في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 23772 جنايات مركز منفلوط، إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي، يفيد وصول "نجلاء ر. م" ربة منزل ونجلتها "مكة" جثتان هامدتان، وتم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هاني ب. م" عامل، زوج الأولى ووالد الثانية، حيث قام بطعنهما عدة طعنات نافذة مما أسفر عن وفاتهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سيطر عليه الشك بأن زوجته تخونه مع شقيقه، وعلى إثر ذلك عقد العزم على إنهاء حياة المجني عليهما، وقام بإحضار سلاح أبيض، وما أن ظفر بالمجني عليها الأولى قام بطعنها عدة طعنات نافذة مما أدى إلى وفاتها، ثم دخل غرفة ابنته الصغيرة وحملها بين يديه وسدد لها عدة طعنات، مبررًا فعلته بأنه أراد إراحتها من عار أمها.

أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم، بعد أخذ رأي المفتي.