حماس تشيد بموقف مسيحيي فلسطين الرافض للاحتفال بأعياد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، بالموقف الذي اتخذه مسيحيو فلسطين بقصر الاحتفالات بأعياد الميلاد هذا العام على الصلوات فقط؛ وسط ما يشهده قطاع غزة من اعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في بيانها: "تأتي أعيادُ أبناء شعبنا المسيحيين هذا العام، في ظلّ عدوان فاشيٍّ مستمر، يشنّه الاحتلال النازي على كافة مكوّنات شعبنا الفلسطيني، مستهدفاً كلّ مقدّراته ومساجده وكنائسه، ووجوده على أرضه، مرتكباً جرائم مروّعة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، وسط صمت وتواطؤ دولي تقوده الإدارة الأمريكية، الشريكة في هذه الجرائم والانتهاكا"..

وأضافت الحركة في بيانها: "إنَّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبهذه المناسبة، نثمّن موقف مسيحيي شعبنا الفلسطيني الوطني المشرّف، قَصْر احتفالاتهم هذا العام، على إقامة الشعائر الدينية، والوقوف صفاً واحداً، مع شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرّض لعدوان صهيوني غاشم، في قرارٍ يؤكِّد أن شعبنا بجميع مكوناته، مسلمين ومسيحيين؛ مُتوَحِّدٌ على طريق الصمود على أرضه والحفاظ على هويته، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".

وكانت كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية استبدلت "شجرة الكريسماس" بمجسم مغارة "الميلاد تحت القصف" الذي يجسد الدمار الذي لحق بالمدن الفلسطينية في أعقاب العدوان الإسرائيلي، كما غابت الزينة ومظاهر الاحتفال الخاصة بأعياد الميلاد في الشوارع واقتصرت فقط على تأدية الصلوات والشعائر.