أبو عبيدة: مجاهدونا قتلوا 48 جنديا إسرائيليا ودمروا 35 آلية في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مجاهدي القسام تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيّا.

وتابع أبو عبيدة خلال بيان صدر عنه اليوم الأحد: "مجاهدونا قتلوا 48 جندياً صهيونيًا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر ".

وأشار أبو عبيدة: "كما تم استهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".

وأكد أبو عبيدة: "كما دك مجاهدوا القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، و أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، مشاهد من الاشتباكات التي خاضها مقاتلو المقاومة خلال المعارك مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليوم في مختلف المحاور بقطاع غزة.



وأظهر الفيديو عمليات استهداف جنود الاحتلال في محاور القتال المختلفة بقطاع غزة، باستخدام القناصة أو العبوات المضادة للتحصينات والأفراد، كذلك تناول الفيديو عددا من المعدات التي تمكن عناصر المقاومة من الاستيلاء عليها من جنود الاحتلال.

سبق وأن نشر الإعلام الحربي التابع لفصائل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاحد، مشاهد مصورة لطائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية تمكنت من إسقاطها وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت إنها أسقطت طائرة الصهيونية من طراز (Skylark-1) بدون طيار كانت تحلق في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة.