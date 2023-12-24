حماس: أبلغنا مصر وقطر بأن قاعدة الارتكاز بالمفاوضات هي إنهاء العدوان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الأحد، إن الحركة لم تتحدث في وسائل الإعلام عن إفراج عن الأسرى لدى المقاومة، مشيرا إلى أنهم أبلغوا المسؤولين المصريين والقطريين بأن قاعدة الارتكاز هي وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان.

وأوضح نزال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الاحتلال يفاوض حماس عبر وسائل الإعلام وعبر القصف، لافتا إلى أن الاحتلال حتى الآن غير مستعد لتقديم عرض واضح للخروج من مأزقه.

وأشار نزال إلى أن هناك تقدم نسبي على صعيد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، منوّها إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاني هزائم عدة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن هناك فارق كبير في الروح المعنوية بين مقاتلي المقاومة وجنود الاحتلال.