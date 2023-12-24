جيش الاحتلال: اكتشفنا شبكة أنفاق بجباليا وانتشلنا جثث 5 من جنودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال كبير المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن قواتهم تواصل تعميق عملياتها العسكرية في خانيونس وهي مركبة ومعقدة والسيطرة عليها سيستغرق وقتا.

وزعم هاجاري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اكتشفت شبكة أنفاق بجباليا وانتشلت جثث 5 جنود من الأسرى لدى حماس.

وأوضح هاجاري أنه لا يمكن تدمير حماس دون سقوط قتلى في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن عناصر حماس تعمل من داخل المناطق المدنية وهذا يمثل تحديا كبيرا أمام قوات الاحتلال.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنهم دمروا عددا من الأنفاق التي تم استخدامها في هجوم يوم 7 أكتوبر.