شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تطالب بسرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب محمود أبو سديرة، أحمد جلال أبو الدهب، مجد القاضى، بشأن "سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في مستشفى طما – محافظة سوهاج".

وأوضح النواب مقدمو الاقتراح برغبة أنه تم تسليم الموقع لشركة في شهر مايو 2017، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بالكامل والانتهاء من أعمال المباني والتشطيبات (سيراميك - رخام - تأسيس كهرباء - تأسيس صحي - وبعض أعمال الوجهة - وبعض أعمال شبكة الغاز – وبعض الأعمال في نظام الحريق)، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع في مايو ۲۰۱۹، وتم التعثر في المشروع وذلك لتعثر الشركة المنفذة بسبب وجود بنود مستجدة للمشروع وبسبب اعتماد هيئة الرقابة والاعتماد المعماري للمشروع والذي تم في شهر ديسمبر ۲۰۲۲، وتم سحب الأعمال من الشركة المنفذة للتباطؤ الشديد في تنفيذ الأعمال، وتم إسناد الأعمال لشركة أخري في شهر مارس ۲۰۲۳ وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من أعمال التخارج بين الشركتين ولم يتم تنفيذ أي شئ من الأعمال حتى تاريخه وهذا تسبب في تأخر استلام المستشفى.

وطالب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، بضرورة حث الشركة المسند إليها الأعمال في البدء في استئناف الأعمال فوراً حتى يتم الانتهاء من تسليم المشروع في أسرع وقت.

من جانبها، أشارت المهندسة مي إسماعيل، مدير وحدة المشروعات بالوزارة، إلى أنه تم إصدار أمر إسناد بتاريخ 4 مايو 2017 الي شركة جديدة وتم استلام الموقع بتاريخ 27مايو 2017، ثم توقف العمل في عام 2018 نظراً لتقاعس المقاول عن تنفيذ الأعمال لتأخير صرف الدفعة المقدمة وتعديل الرسومات التصميمية وتعديلها بإلغاء البدروم، كما أن نسبة التنفيذ الفعلي للمشروع وصلت لـ 60%، ومن المتوقع إنهاء الأعمال في 31/6/2024، حيث إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الوزارة حيث تم عمل تخارج سحب الأعمال من المقاول نظراً للتقاعس عن تنفيذ الأعمال، وتم استبداله بمقاول جديد لاستئناف الأعمال بالمشروع، وسيتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2024، وذلك نظراً لوجود توريدات وأعمال متبقية بالمشروع .

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بموافاة اللجنة بالبرنامج الزمنى ومتابعة المشروع من مقدمي الاقتراح حتى يتم تسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن.