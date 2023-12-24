شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ توصي بسرعة إدراج تنفيذ مستشفى نقادة الجديد بالخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى الجديد.

وقال النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة إنه صدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدد ۲۱ قرار هدم لمستشفى نقادة المركزي في عام ۲۰۱۷، وتم نقل الخدمة إلي مستشفى تكامل طوخ بقنا، وتقوم محافظة قنا بدراسة تخصيص مساحة ارض لصالح مشروع إنشاء مستشفى نقادة الجديدة ، وتم إدراج إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية (۲۰۲۰- ۲۰۲۱) لوزارة الصحة.

وطالب عبد الماجد، بسرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى على الموقع الجديد المقترح طبقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مي إسماعيل، مدير وحدة المشروعات بالوزارة، أن المشروع غير مدرج بالخطة الاستثمارية 2023/2024، وأنه لا مانع من إنشاء المستشفى في حال توافر اعتمادات مالية إضافية للمشروع.

وأشار الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنه سبق وأن تقدم بعض النواب بطلب للمحافظة لتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة نقادة لإنشاء مستشفي نقادة المركزي، وعليه صدر قرار محافظ قنا رقم 187 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 م2 لإقامة مستشفى جديدة عليها، وأنه جاري إدراج المستشفى بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 طبقاً لأولويات التنفيذ.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خضير، وكيل اللجنة، على ضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الصعيد، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة إدراج تنفيذ مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية 2024 - 2025.