ابوعبيدة: تمكن مقاتلونا من قتل 48 جندياً صهيونياً وتدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً خلال الـ4 أيام الماضية

اعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" بانه "تمكَّن مقاتلونا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، كما تم قتل 48 جندياً صهيونياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".

ولفت ابو عبيدة الى اننا "نفّذنا 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، كما تم تم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو".

واشار الى اننا "قصفنا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطرنا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".