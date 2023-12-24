الخارجية السعودية تتسلم أوراق اعتماد السفير السوري المعين حديثا ايمن سوسان

تسلمت السعودية اليوم أوراق اعتماد السفير السوري لدى المملكة المعين حديثا، أيمن سوسان.
واوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بانه "نيابة عن سمو وزير الخارجية، وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعيّن لدى المملكة، محمد أيمن سوسان".
وفي 6 كانون الأول الجاري، أعلنت وكالة "سانا" أن نائب وزير الخارجية أيمن سوسان تم تعيينه سفيرا لدى السعودية.
وشغل سوسان منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ عام 2014، وقبلها كان يشغل منصب سفير سوريا لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012.
وفي أيار الماضي، أعلنت السعودية “استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا”، وفق بيان لوزارة الخارجية، بعد 11 عاما من إغلاق سفارتها في دمشق في آذار 2012.
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