المطران ضاهر من الكورة: لوضع حد للحروب التي تعصف بالمنطقة خصوصا في غزة وجنوب لبنان

شدد رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر خلال قداس الميلاد في كنيسة سيدة الوحدة بمقر المطرانية في ضهر العين النخلة في الكورة، على "معاني التسامح والمحبة والخير والسلام التي يحملها هذا العيد المجيد للبشرية جمعاء"، آملا أن " تنتهي الازمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وان يتم انتخاب رئيس للجمهورية في مطلع العام المقبل، وان يعم السلام والمحبة والاستقرار ربوع الوطن".
وتمنى المطران ضاهر على المجتمع الدولي "وضع حد للحروب التي تعصف بالمنطقة، خصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان، سيما هذه الحروب التي ينتج عنها استشهاد الاف الاطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن الدمار الشامل الذي طال الاحياء السكنية ودور العبادة والمستشفيات وغيرها"، داعيا الى "وقف اطلاق النار فورا والعمل على ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطنية على اساس الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين".
بعد القداس، تقبل المطران ضاهر والابوان سكاف والشاعر التهاني بالعيد من المشاركين في القداس.
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